Jornalista e mestre em Comunicação e Informação pela UFRGS. Passou pela Rádio Gaúcha e foi correspondente da emissora em Brasília. Tem uma trajetória de 20 anos no Grupo RBS. É apresentador da RBS TV e do programa "Conversas Cruzadas" no streaming de GZH. Neste espaço, busca abordar uma variedade de temas com análises e informações, proporcionando diferentes perspectivas sobre questões do cotidiano.

Expectativa
Notícia

O que é a COP30 e como o Rio Grande Sul participa do debate climático

Evento, que será realizado em novembro, em Balém, no Pará, foi o tema do Conversas Cruzadas desta terça-feira (14)

