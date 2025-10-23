“Não existe uso seguro”, alerta médico, ex-fisiculturista, sobre anabolizantes

É um tema que está cada vez mais presente nas academias e nas redes sociais: o uso de anabolizantes para fins estéticos. O assunto divide opiniões e preocupa médicos pelo crescimento do consumo sem acompanhamento adequado. Nesta quinta-feira (23), o Conversas Cruzadas reuniu especialistas para debater o assunto.

A Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia tem alertado para os riscos, principalmente entre os jovens. Mesmo com a proibição do Conselho Federal de Medicina para prescrição de esteroides com finalidade estética, o uso continua em alta, impulsionado pela busca por resultados rápidos e pela desinformação.

Leia Mais Os perigos dos anabolizantes, que movem uma indústria irregular e preocupam conselhos de medicina

Participaram do debate o preparador físico e treinador de fisiculturismo natural Gabriel Merlin, a médica endocrinologista da Santa Casa de Porto Alegre Carolina Petry, o médico clínico e ex-fisiculturista Leonardo Feiden e o professor de Educação Física e mestre em Metabolismo e Nutrição Carlos Ortiz.

Carolina listou algumas das consequências:

— Tem riscos cardiovasculares, risco hepático, questões psiquiátricas de agressividade e a gente tem visto casos cada vez mais frequentes de morte súbita de atletas.

Feiden admitiu que já utilizou anabolizantes antes de se formar, enquanto era fisiculturista. Revelou ter sofrido consequências como ter ficado mais agressivo, além de problemas cardíacos, que ainda requerem tratamento. Hoje, ele debate o tema com cautela. Diz tratar quem usa anabolizantes com acolhimento e sem julgamentos, com uma abordagem que prioriza orientações.

— O usuário normalmente não entende muito bem qual é o tamanho desse risco, então é nosso papel acolher e explicar os riscos — disse Feiden.

Mesmo com um olhar menos crítico, ele deixa um alerta:

— Não existe uso seguro, independentemente de muitos médicos falarem que sim, a gente sabe que tem essa linha de médicos hoje, não existe isso.

Ao longo de uma hora, os profissionais listaram os vários riscos do uso de anabolizantes. Convido você a assistir ao programa na íntegra clicando no vídeo acima.