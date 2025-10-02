Metanol em bebidas: como a substância tóxica age no corpo humano

Chegou a 59 o número de notificações por suspeita de intoxicação por metanol no Brasil, de acordo com o balanço divulgado pelo Ministério da Saúde nesta quinta-feira (2). A cada dia, aumenta a preocupação com os casos. Por enquanto, há notificações nos estados de São Paulo, Pernambuco e Distrito Federal. Não há nenhuma suspeita no Rio Grande do Sul.

No Conversas Cruzadas, recebemos a perita criminal chefe da Divisão de Química Forense do Instituto-Geral de Perícias do Rio Grande do Sul (IGP-RS) Lara Regina Soccol Gris, a perita criminal chefe da Divisão de Toxicologia Forense do Instituto-Geral de Perícias do Rio Grande do Sul (IGP-RS) Paulini Braun Wegner, o presidente da seccional gaúcha da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) Leonardo Dorneles e a médica pediatra, de Família e Comunidade Valerie Kreutz.

— Os sintomas podem se confundir com o próprio uso de etanol, uma embriaguez por álcool comum, uma ressaca. A diferença é que essa ressaca passa a ser muito intensa — explica Paulini.

Além disso, as pessoas relatam visão turva, náusea intensa e muita cólica abdominal.

