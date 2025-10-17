“Foi num exame de rotina”, diz jornalista Eduarda Streb sobre diagnóstico de câncer de mama há 4 anos

O Conversas Cruzadas desta sexta-feira (17) abordou o câncer de mama dentro do Outubro Rosa, com um foco direto: informação prática sobre prevenção e diagnóstico precoce. O programa reuniu a mastologista do Hospital Moinhos de Vento, Kamilla Gomes Nunes, a médica oncologista da Secretaria Estadual de Saúde, Sheila Shuch Ferreira, a psicóloga Valquíria Rosa, do Conselho Regional de Psicologia do RS e a jornalista e empresária Eduarda Streb.

Ao longo do programa, as convidadas explicaram como funcionam os protocolos de acesso aos exames na rede pública e privada, quais são os encaminhamentos necessários e quando a mamografia deve ser feita. Também houve espaço para relatos pessoais e para discutir o impacto do diagnóstico na rotina e na saúde mental das mulheres.

Quase 4 anos depois do diagnóstico e já com a doença superada, a colega Duda Streb compartilhou este momento difícil, que veio após um exame de rotina:

— Aos 48 anos descobri um câncer de mama. Fica esse alerta, a gente nunca acha que é com a gente.

O apoio da família foi fundamental.

— Nós tínhamos uma viagem marcada, eu e toda família, para a Disney, e nós cancelamos toda a viagem. Formei um timaço para cuidar de mim: minha irmã cuidava dos curativos da mama, meu irmão levava para quimioterapia e minha mãe tirava minha filha para que esses momentos não fosse pesado para ela — revelou Duda.

O debate destacou que informação e acompanhamento médico regular são elementos centrais da prevenção.