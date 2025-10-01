Choro, promessa de renúncia e bate-boca: como foi o debate entre vereadores sobre CPI do Dmae

Foi um programa tenso. Desde segunda-feira (29), quando o vereador Gilvani O Gringo (Republicanos) prestou depoimento à CPI do Dmae, o foco das investigações tem se dividido. Além da apuração de supostas irregularidades no órgão, debate-se, também, o futuro político de Gringo.

Na CPI, ele admitiu que pagou propina em 2015, na época em que era empresário com contrato de prestação de serviços à prefeitura de Porto Alegre. No programa, reafirmou o episódio e justificou que estava sendo extorquido. Ele também explicou como era o contrato que tinha com a prefeitura durante o período em que era candidato a vereador, em 2024.

Ao longo de uma hora e meia de programa, que também contou com a participação da vereadora Juliana de Souza (PT), Gringo trouxe mais denúncias e chegou a chorar, dizendo que não enganou o povo durante as enchentes. Avisou que, se comprovarem alguma ilegalidade, ele renuncia.

— Se provar que estou errado juridicamente, eu peço a renúncia do mandato, porque vou ser digno com meu povo. Eu prefiro andar na rua, dobrar uma esquina como um ser humano digno e dizer "eu errei, meu povo". Eu posso estar errado, mas quero que prove juridicamente, na íntegra — afirmou Gringo.

Durante o debate, outros dois vereadores citados pediram para falar por telefone: Ramiro Rosário (Novo) e Rafael Fleck (MDB).

No vídeo acima, você confere o programa na íntegra.











