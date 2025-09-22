Setembro Amarelo: saiba como acolher alguém que está precisando de ajuda

Setembro Amarelo é um lembrete de que saúde mental precisa ser tema permanente. Não apenas em situações de emergência, mas no dia a dia, com escuta, acolhimento e políticas públicas eficazes. O Conversas Cruzadas desta segunda-feira (22) trouxe essa perspectiva. Um dos convidados foi Oro Mendes, voluntário do Centro de Valorização da Vida (CVV):

— Independentemente do que a pessoa esteja passando, enfrentando na vida, a gente oferece apoio emocional sem julgamento. A pessoa pode chegar como ela chegar, a gente vai acolher da melhor forma possível. Algumas podem falar de solidão, depressão, as mais variadas formas de sofrimento. A gente, 24 horas por dia, através do telefone 188, sempre vai estar disposto a ter uma conversa acolhedora, compreensiva, fraterna, buscando minimizar aquele sofrimento que esteja passando naquele momento e, dessa forma, prestar esse apoio emocional e, consequentemente, prevenção ao suicídio — explicou Mendes.

Participaram também a psiquiatra Ana Cristina Tietzmann, presidente da Associação de Psiquiatria do Rio Grande do Sul, a coordenadora da área técnica da saúde mental da Secretaria Municipal de Saúde, Marta Fadrique, e a psicóloga clínica do Hospital Moinhos de Vento, Lucy Bonazzi.

Com visões complementares, todos ajudaram a reforçar a importância da prevenção. Falar sobre suicídio exige cuidado, mas ignorar o problema não é solução. O programa mostrou que há caminhos e que a atenção precisa atravessar o calendário inteiro. É um compromisso permanente com a vida.

Procure ajuda

Se você está passando por um momento difícil, saiba que não está sozinho.