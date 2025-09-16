O horário de verão vai voltar em 2025? Especialistas debatem impactos na qualidade do sono

Desde que foi suspenso em 2019, a possibilidade de retorno do horário de verão volta à pauta nesta época do ano, no período que antecede a primavera. A medida divide opiniões. Quem critica, destaca a dificuldade de adaptação do sono. Mas será que prejudica mesmo?

A psicóloga do Laboratório do Sono do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA), Manuela Silva Silveira da Mota, afirma que sim.

— Por mais que muitas pessoas gostem e digam que se adaptam muito bem ao horário de verão, a ciência prega muito o contrário — avalia a psicóloga.

O tema foi um dos destaques do Conversas Cruzadas desta terça-feira (16), que discutiu os desafios do sono. Participaram também o apresentador da Rádio Gaúcha, Marcelo Drago, que troca o dia pela noite há mais de duas décadas, a nutricionista comportamental Ivana Goulart e a endocrinologista da Santa Casa de Porto Alegre, Carolina Petry.