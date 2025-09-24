Javier Milei acerta ou erra na política econômica da Argentina?

O presidente da Argentina Javier Milei discursou nesta quarta-feira (24) na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU). Em sua fala, relacionou a crise econômica do país às gestões anteriores e fez críticas a políticos populistas. O tom foi direto e ideológico, reforçando a postura liberal que tem marcado seu governo.
Nos bastidores da Assembleia, Milei se encontrou com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O norte-americano elogiou o líder argentino e prometeu apoio diante das dificuldades econômicas enfrentadas no país sul-americano.
No dia seguinte ao encontro, o Banco Mundial anunciou US$ 4 bilhões em apoio ao país, a ser liberado nos próximos meses.
O Conversas Cruzadas desta quarta-feira (24) trouxe o tema para o centro do debate. Participaram da discussão o cientista político Tarson Núñez e o economista Daniel Zago, estrategista-chefe da Eurostock Investimentos. Com visões distintas, os convidados analisaram os impactos e os riscos da política econômica adotada por Milei.