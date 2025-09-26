Léo Saballa Jr.

Jornalista e mestre em Comunicação e Informação pela UFRGS. Passou pela Rádio Gaúcha e foi correspondente da emissora em Brasília. Tem uma trajetória de 20 anos no Grupo RBS. É apresentador da RBS TV e do programa "Conversas Cruzadas" no streaming de GZH. Neste espaço, busca abordar uma variedade de temas com análises e informações, proporcionando diferentes perspectivas sobre questões do cotidiano.

Dia da Doação de Órgãos
"Faço isso com um pulmão só", diz atleta gaúcha que foi campeã mundial após transplante

História de superação marcou o Conversas Cruzadas desta sexta-feira (26)

