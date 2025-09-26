"Faço isso com um pulmão só", diz atleta gaúcha que foi campeã mundial após transplante

No Conversas Cruzadas desta sexta-feira (26), falamos sobre doação de órgãos. O programa foi ao ar na véspera do Dia Nacional da Doação de Órgãos, celebrado neste sábado (27), e em pleno Setembro Verde, mês dedicado à conscientização sobre esse gesto que salva vidas.

Entre os convidados, a atleta transplantada Liège Gauterio compartilhou uma história que impressiona pela força e pela clareza. Ela foi diagnosticada com fibrose pulmonar, uma doença progressiva. Chegou a depender de oxigênio 24 horas por dia e passou cinco meses na fila de espera por um transplante, período em que sua condição piorou muito.

Recebeu o pulmão esquerdo. O direito não funciona mais. O transplante foi dividido: ela recebeu um pulmão, outra pessoa recebeu o outro.

— Eu retomei os meus treinos bem gradativamente três meses após o transplante — disse Liège.

Antes do diagnóstico, ela já praticava exercícios. E acredita que isso fez diferença na recuperação.

— O fato de eu ter me exercitado a vida inteira me fez criar o que eu chamo de uma poupança de saúde para eu poder suportar um transplante. Claro que não foi só isso, mas me ajudou muito — completou.

Liège participou de cinco edições dos Jogos Mundiais para Transplantados. É bicampeã mundial nos 100 metros rasos. E ainda enfrentou outro desafio: três anos após o transplante, descobriu um câncer de mama, doença que também já superou.

A história dela mostra que é possível ter uma vida ativa depois de um transplante. Mas para que isso aconteça, é essencial que as famílias estejam preparadas para dizer sim. A autorização para a doação depende delas, e essa conversa precisa acontecer.

Também participaram do programa o médico Marcelo Hartmann, superintendente geral da Unimed Porto Alegre, a integrante do projeto De Ponto a Vírgula, Débora Mascarello, e a vice-presidente da VIAVIDA, Noêmia Gensas. A conversa abordou os avanços da nova política nacional de doação e transplantes, os desafios da logística e os caminhos para ampliar a conscientização.