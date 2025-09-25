Carro elétrico: saiba se vale a pena para você

Os carros elétricos ganham cada vez mais espaço no trânsito das grandes cidades. Ainda não são maioria, mas a presença mais frequente indica uma mudança de comportamento. A desconfiança diminui, mesmo que de forma gradual.

Apesar disso, muita gente ainda não pensa em abrir mão do motor a combustão. As críticas se concentram nas dificuldades para carregar as baterias e na autonomia em viagens longas. Do outro lado, os defensores ressaltam a economia no uso diário, ainda que o preço de compra continue alto.

No programa, participaram Pedro Schaan, CEO e fundador da Zletric, empresa especializada em soluções de recarga para veículos elétricos, e Cesar Urnhani, piloto de testes, palestrante, criador de conteúdo e um dos maiores especialistas do setor automotivo.

Urnhani fez elogios ao carro elétrico, mas destacou pontos de atenção, como a autonomia da bateria e as incertezas para carregá-la durante longos trajetos:

— Você viajar com essa dúvida, com essa coisa que alguns dizem que você tem que se programar... Mas o que você chama de programação, eu estou chamando de sofrimento. Eu não quero me dar esse trabalho — disse Urnhani.

Schaan explicou que o número de locais para carregamento vem aumentando bastante.

— No Brasil, tem 17 mil eletropostos, locais para carregar. Quatorze meses atrás, tinha metade. Então, hoje, se dividir isso, dá quase 17 carros por carregador. Está acontecendo (uma ampliação da) infraestrutura — rebateu Schaan.

No Conversas Cruzadas desta quinta-feira (25), os debatedores trouxeram detalhes e indicaram alguns perfis de pessoas para quem o carro elétrico é mais indicado.