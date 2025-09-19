Brasa Church: o fenômeno da igreja evangélica que funciona em um shopping de Porto Alegre





Com crescimento recorde no Brasil, o número de evangélicos alcançou 26,9% da população, de acordo com o Censo de 2022. Em Porto Alegre, uma das igrejas que mais tem chamado atenção é a Brasa Church. Os cultos fogem do convencional, com shows, jogo de luzes, telão de LED e muita produção. Com cerca de 1.300 voluntários, são cinco cultos aos domingos, no Teatro do Shopping Bourbon Country.

Durante uma hora, conversei com o pastor da Brasa Church, Maurício Martins.

— Eu penso que, de alguma maneira, a igreja ajustou a comunicação e as pessoas, agora, estão entendendo melhor a mensagem. E eu diria, defendendo a causa da qual eu aplico à minha vida, que a mensagem é irresistível — disse o pastor.