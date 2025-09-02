Bolsonaro vai para prisão? O que dizem especialistas

No primeiro dia de julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de mais sete réus no Supremo Tribunal Federal (STF), recebemos nesta terça-feira (02) dois especialistas para debater o assunto. Estiveram no estúdio o advogado e professor de Direito Penal Alexandre Wunderlich e o advogado, professor do Programa de Pós-Graduação da Unilasalle e desembargador aposentado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS) Diógenes Vicente Hassan Ribeiro.