Bastidores da descida da megarrampa do CAFF: Mineirinho treinou durante anos, diz amigo

Ainda há expectativa para a descida oficial de Sandro Dias, o Mineirinho, na megarrampa construída na lateral do Centro Administrativo Fernando Ferrari (CAFF). No Domingo (7), o skatista já realizou testes, a partir de locais mais baixos que o topo, que chega a 85 metros.
Nesta quarta-feira (10), em entrevista ao Gaúcha Atualidade, a secretária de Planejamento do Estado, Danielle Calazans afirmou que, em breve, uma nova data será anunciada. Além disso, cogitou a possibilidade de acesso do público.
Recebemos, no Conversas Cruzadas, o presidente da Federação Gaúcha de Skate (FGSKT), Luis Rejani (Dinho). Amigo do Mineirinho, Dinho revelou alguns bastidores do dia dos testes e contou detalhes de preparação para o imenso desafio. Segundo Dinho, era um sonho antigo de Mineirinho descer a rampa do CAFF e que partiu do skatista a proposta do desafio.
— Foi puxado até por porsche em pista de aeroporto para simular o pico da velocidade que atinge em pouco tempo — contou Dinho.
Por enquanto, nem o Sandro Dias, nem a Red Bull estão se manifestando sobre o desafio.
Assista no vídeo acima mais detalhes revelados por Dinho.