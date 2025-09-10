Bastidores da descida da megarrampa do CAFF: Mineirinho treinou durante anos, diz amigo

Nesta quarta-feira (10), em entrevista ao Gaúcha Atualidade, a secretária de Planejamento do Estado, Danielle Calazans afirmou que, em breve, uma nova data será anunciada. Além disso, cogitou a possibilidade de acesso do público.

Recebemos, no Conversas Cruzadas, o presidente da Federação Gaúcha de Skate (FGSKT), Luis Rejani (Dinho). Amigo do Mineirinho, Dinho revelou alguns bastidores do dia dos testes e contou detalhes de preparação para o imenso desafio. Segundo Dinho, era um sonho antigo de Mineirinho descer a rampa do CAFF e que partiu do skatista a proposta do desafio.

— Foi puxado até por porsche em pista de aeroporto para simular o pico da velocidade que atinge em pouco tempo — contou Dinho.

Por enquanto, nem o Sandro Dias, nem a Red Bull estão se manifestando sobre o desafio.