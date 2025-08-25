SAF é a salvação da dupla Gre-Nal?

Para alguns, a SAF é o futuro do futebol brasileiro. Para outros, ameaça a tradição dos clubes. A discussão ganhou força especialmente na dupla Gre-Nal, mas também atinge times do interior gaúcho que buscam se reestruturar.
No Conversas Cruzadas desta segunda-feira (25), recebemos dois especialistas para explicar como funciona a legislação e quais modelos podem ser aplicados por aqui. Participaram o administrador e co-fundador do FootHub, plataforma de consultoria e ensino voltada ao futebol, Diogo Bitencourt, e o advogado e professor de Direito Empresarial, Guilherme Moncks.
O tema é complexo e mexe com a paixão de milhões — por isso, vale conferir o debate na íntegra clicando no vídeo acima.