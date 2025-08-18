Porto Alegre ganha título de Capital da Corrida de Rua

40ª Maratona Internacional de Porto Alegre Jonathan Heckler / Agencia RBS

Porto Alegre vai terminar o ano com 83 provas de corrida organizadas. Por todos os cantos da cidade, há alguém correndo. Nos fins de semana, falta espaço na Orla, tamanha é a adesão à atividade física. A prática da corrida se espalhou de tal modo que virou uma marca importante da capital gaúcha.

Agora, com a aprovação nesta segunda-feira (18) de um projeto de autoria dos vereadores Marcos Felipi (Cidadania) e Gilson Padeiro (PSDB), Porto Alegre é oficialmente reconhecida como a Capital da Corrida de Rua.

— Corridas de rua garantem saúde física e mental, bem-estar, lazer, economia e turismo. Esse projeto visa estimular ainda mais a prática do esporte em todas as idades, principalmente no nosso cartão-postal, a Orla do Guaíba — explicou Felipi.

A proposta será encaminhada para sanção do prefeito Sebastião Melo. A ideia é que o ato ocorra em um sábado, na Orla, junto aos corredores.

Viver esse momento de paixão pelas corridas traz muitas vantagens e deve, sim, ser incentivado. Além de promover uma população mais saudável, estamos diante de uma atividade que movimenta o turismo e a economia. Entre as mais de 80 provas anuais, destacam-se duas grandes maratonas, que atraem participantes de todo o país e do exterior, lotando hotéis e restaurantes.

