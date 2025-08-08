Entenda o projeto que reserva vagas para transexuais no serviço público na capital

A Câmara de Vereadores de Porto Alegre aprovou nesta quarta-feira (6) a criação de cotas para pessoas trans em concursos públicos municipais. O projeto foi aprovado por 17 votos a 11. A proposta apresentada pela vereadora Natasha Ferreira (PT) cria reserva de vagas para travestis, transexuais e pessoas não binárias nos concursos. A regra valerá para todos os certames da prefeitura e de empresas públicas municipais. A proposta segue agora para sanção ou veto do prefeito Sebastião Melo (MDB).