Jornalista e mestre em Comunicação e Informação pela UFRGS. Passou pela Rádio Gaúcha e foi correspondente da emissora em Brasília. Tem uma trajetória de 20 anos no Grupo RBS. É apresentador da RBS TV e do programa "Conversas Cruzadas" no streaming de GZH. Neste espaço, busca abordar uma variedade de temas com análises e informações, proporcionando diferentes perspectivas sobre questões do cotidiano.

Quem tem razão?
Concessão da Usina do Gasômetro: um fervoroso debate entre esquerda e direita

Clima esquentou no Conversas Cruzadas sobre o futuro de um dos principais símbolos de Porto Alegre

