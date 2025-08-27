Concessão da Usina do Gasômetro: um fervoroso debate entre esquerda e direita

A Usina do Gasômetro está no centro de um intenso debate, que também é ideológico. De um lado, a esquerda lutando para que o prédio não seja concedido à iniciativa privada. De outro, a direita defendendo a necessidade de avanço na proposta.

Nesta quinta-feira (28), seriam conhecidas as propostas das empresas interessadas, mas, no fim da tarde desta quarta-feira (27), a Justiça Federal determinou a suspensão da licitação.

Leia Mais Justiça determina suspensão do repasse da Usina do Gasômetro para a iniciativa privada

Leia Mais MPF dá prazo para Melo suspender repasse da Usina do Gasômetro para a iniciativa privada

Leia Mais PPP da Usina do Gasômetro prevê gestão privada por 20 anos e aporte público de até R$ 95 milhões

No Conversas Cruzadas, ouvimos os dois lados. Recebemos o cientista político, jurista e ex-deputado estadual (NOVO), ⁠Fábio Ostermann, e o deputado estadual (PT), Leonel Radde.

Houve alguns momentos de confronto direto e bate-boca, mas também muito espaço para entender os argumentos de cada lado.