Como saber se estou superexpondo meus filhos? 

Um vídeo com mais de 30 milhões de visualizações. A denúncia feita pelo influenciador Felca explodiu nas redes sociais e provocou um dos debates mais urgentes e necessários dos últimos tempos: a adultização de crianças e adolescentes nas plataformas digitais.

Felca não apenas expôs uma realidade preocupante, ele alertou para os riscos da exposição excessiva e da exploração infantil em busca de engajamento e monetização.

O vídeo escancara como o funcionamento dos algoritmos e a corrida por dinheiro podem contribuir diretamente para crimes contra menores.

A repercussão foi imediata e gigantesca. Entre segunda-feira (11) e terça-feira (12), 32 projetos de lei foram apresentados na Câmara dos Deputados com o objetivo de prevenir e combater os absurdos revelados. No Senado, o impacto também foi forte: uma proposta de CPI já conta com 60 assinaturas.

Diante de tudo isso, surgem perguntas que não podem ser ignoradas:

Que reflexões precisamos fazer? Que atitudes devemos tomar?

Recebemos no programa, a promotora de Justiça e coordenadora do Centro de Apoio Operacional da Educação, Infância e Juventude do Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS), Cristiane Corrales, a psicóloga e pesquisadora da UFRGS sobre uso de telas por crianças, Sofia Sebben, a especialista em marketing de influência, Bruna Veronezi, e o professor do Instituto de Informática da UFRGS, Jéferson Nobre