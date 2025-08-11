As polêmicas do Plano Diretor de Porto Alegre

Após a audiência pública no auditório Araújo Vianna, o Plano Diretor de Porto Alegre entra numa fase de intensificação de debates em novas audiências dentro e fora da Câmara Municipal da capital.
No Conversas Cruzadas desta segunda-feira, buscamos contribuir com este debate. Recebemos o vereador de Porto Alegre (PL) e relator-geral da revisão do Plano Diretor, Jessé Sangalli, a vereadora de Porto Alegre (PT) e titular da Comissão Especial do Plano Diretor, Juliana de Souza, o arquiteto urbanista e CEO da Space Hunters, Francisco Zancan, e a arquiteta urbanista e copresidente da seção gaúcha do Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB-RS), Clarice Oliveira.
No programa, as opiniões divergentes foram confrontadas. Confira o programa na íntegra e entenda alguns dos principais pontos debatidos.