Apreensões de alimentos impróprios disparam no RS e já superam todo o ano passado

As recentes interdições de estabelecimentos e apreensões de alimentos em Porto Alegre reacenderam o debate sobre os cuidados para evitar intoxicação alimentar. Nestes casos dos últimos dias, na capital, as vistorias foram feitas pela Vigilância de Alimentos, da Secretaria de Saúde de Porto Alegre.

Além deste trabalho da prefeitura, o Ministério Público do Rio Grande do Sul realiza operações semanais em todo o território gaúcho. A pedido da equipe do programa Conversas Cruzadas, de GZH, o MP nos enviou o levantamento de 2024 e 2025.

Em 2024, foram realizadas operações da força-tarefa do Programa Segurança dos Alimentos em 20 municípios, com 107 estabelecimentos vistoriados e mais de 59 toneladas de alimentos impróprios para o consumo apreendidas.

E em 2025, até 15 de agosto, foram realizadas operações em 43 municípios, com 182 estabelecimentos vistoriados e 96,4 toneladas de alimentos impróprios apreendidos. Um aumento expressivo de 63%. E ainda há 4 meses e meio para o ano terminar.

O assunto foi pauta do Conversas Cruzadas de hoje, que recebeu a nutricionista especialista em Segurança Alimentar, Cintia Barros, a nutricionista doutora em Ciência e Tecnologia de Alimentos, Sabrina Bartz, a médica infectologista da Santa Casa de Porto Alegre e mestre em Epidemiologia, Tarsila Vieceli, e a nutricionista da Equipe de Vigilância de Alimentos na Secretaria de Saúde de Porto Alegre, Silvia Pauli.