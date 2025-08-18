Aeroporto de Uruguaiana deve ter novidade inédita no país

A informação foi dada pelo deputado estadual Frederico Antunes (PP), durante o Conversas Cruzadas desta segunda-feira (18), que debateu o crescimento dos free shops no Rio Grande do Sul. Ainda não há data, mas o deputado contou que as tratativas estão em andamento. A loja ficará antes do embarque dos passageiros.
— Vai ser histórico, já tem uma solicitação na Receita para o aeroporto de Uruguaiana de uma loja franca — disse Antunes.
Participaram do programa, além do deputado, a repórter da Zero Hora, Bruna Oliveira, o secretário-adjunto de Planejamento, Governança e Gestão do RS, Bruno Silveira e o superintendente da Receita Federal da 10ª Região Fiscal, Altemir Linhares de Melo.