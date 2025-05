"Uma notícia recebida com grande pesar", diz cônsul-geral da Itália no RS sobre nova lei que dificulta cidadania italiana

No Brasil, estima-se que cerca de 30 milhões de pessoas tenham origens italianas. Giordano Aita / stock.adobe.com

A Câmara dos Deputados da Itália aprovou nesta terça-feira (20) uma proposta que modifica os critérios para obtenção da cidadania italiana com base na descendência. A nova regra restringe o pedido de cidadania apenas a filhos e netos de italianos, exigindo ainda que o antepassado tenha mantido exclusivamente a nacionalidade do país até o falecimento. O projeto segue para a sanção da primeira-ministra Giorgia Meloni.

No Conversas Cruzadas que tratou dos 150 anos da imigração italiana no Rio Grande do Sul e a relação entre o Estado e o país, a nova regra foi comentada pelo cônsul-geral da Itália no Estado, ⁠Valerio Caruso.

— Eu como representante do Estado italiano preciso expressar minha solidariedade com todos aqueles que estavam na fila de espera do consulado, expressar minha total compreensão, porque essa notícia foi recebida com grande pesar por parte de nossa comunidade — disse, no trecho que pode ser assistido acima.