Vereadora que propôs CPI do DMAE em Porto Alegre diz que um dos objetivos da comissão é frear projeto de concessão

A Câmara Municipal de Porto Alegre deve instaurar uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) com o objetivo de apurar possíveis falhas administrativas do DMAE, além de investigar denúncias de corrupção e deterioração dos serviços oferecidos pela autarquia. A iniciativa partiu da vereadora Natasha Ferreira (PT), que reuniu as 12 assinaturas exigidas para a criação da comissão com apoio de parlamentares do PT, do PCdoB e do PSOL.