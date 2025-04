PL protocola requerimento de urgência para o projeto da anistia: Bolsonaro vai ser beneficiado?

Protocolado nesta segunda-feira (14) pelo Partido Liberal (PL), o pedido de urgência do projeto de lei que anistia condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023 já conta com as assinaturas necessárias para tramitar com prioridade na Câmara dos Deputados. Apesar de atingir o número suficiente de assinaturas, a urgência pode ser recusada, já que cabe ao presidente da casa, o deputado Hugo Motta (Republicanos-PB), decidir as datas. Com a discussão, surge a dúvida: o ex-presidente Jair Bolsonaro seria beneficiado pelo requerimento?