Pena de 14 anos para mulher que ficou conhecida por pichar estátua do STF é justa?

Conhecida por pichar a estátua da Justiça em frente ao Supremo Tribunal Federal ( STF ) durante os atos golpistas de 8 de janeiro de 2023, a cabeleireira Débora Rodrigues dos Santos deixou a cadeia após ter a prisão preventiva convertida em prisão domiciliar pelo ministro Alexandre de Moraes. Agora, ela passa a usar tornozeleira eletrônica e cumprir uma série de restrições, como não usar as redes sociais. Ela é acusada de ter praticado: associação criminosa armada; abolição violenta do Estado Democrático de Direito; golpe de Estado; dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União, com considerável prejuízo para a vítima; e deterioração de patrimônio tombado.

Antes do julgamento de Débora ser interrompido por um pedido de vista do ministro Luiz Fux, Moraes, relator do caso havia votado na condenação da cabalereira a 14 anos de prisão em regime fechado. Nesta quinta-feira (3), o programa Conversas Cruzadas recebeu o professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e doutor em Direito do Estado, Marcelo Duque, e o advogado e doutor em Direito, ⁠Marcelo Lemos, para debater se a pena é justa. Veja as explicações dos especialistas no vídeo acima.