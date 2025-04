O que é "bode da maratona"? Corredores explicam a fadiga após provas de longa distância

Neste domingo (27), Porto Alegre recebe a New Balance 42K, corrida de rua com provas em quatro distâncias: 5k, 10k, 21k e 42k — a maratona. O maior percurso terá largada no Monumento ao Expedicionário, no Parque Farroupilha, e passará por pontos emblemáticos da cidade, como o Centro Histórico, o Mercado Público, o Monumento ao Laçador, o Cais do Porto, o Monumento aos Açorianos, o Ginásio Tesourinha e o Estádio Beira-Rio, com chegada no bairro Golden Lake. Segundo a organização, mais de 10 mil atletas se inscreveram para o evento.