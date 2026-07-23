Símbolo de acolhimento em Porto Alegre, albergue noturno completa 95 anos

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O albergue ofereceu espaço para acolhimento noturno no bairro Azenha. Instituto Espírita Dias da Cruz / Divulgação

O Albergue Noturno Dias da Cruz completou 95 anos de acolhimento na Avenida Azenha, em Porto Alegre. Com o nome Abrigo Noturno, iniciou o serviço em 1931. A Sociedade Espírita Dias da Cruz ofereceu um local seguro para pernoite daqueles que dormiam nas ruas e em outros cantos da cidade.

Em 1927, o presidente da instituição, Israel Corrêa da Silva, lançou a pedra fundamental do abrigo no bairro Azenha. A obra contou com a ajuda da comunidade. No Cine Theatro Garibaldi, por exemplo, ocorreu naquele ano um festival para arrecadar fundos.

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A inauguração oficial do abrigo ocorreu em 27 de junho de 1931, mas o atendimento começou 20 dias antes. Os 25 leitos iniciais logo se mostraram insuficientes para as necessidades da cidade.

O jornal A Federação noticiou que, em uma noite de agosto, pernoitaram na instituição 85 pessoas, incluindo operários que, por falta de serviço na granja onde trabalhavam, foram dispensados e ficaram sem local para dormir. Em setembro, publicou que o abrigo estava recebendo uma centena de pessoas por noite. Colchões eram colocados até nos corredores do prédio. Pela manhã, antes de se retirarem, todos ganhavam café e pão. Os pães eram fornecidos pela padaria da Casa de Correção.

Em uma noite de primavera de 1947, a reportagem da Revista do Globo visitou o abrigo. O Dias da Cruz acolhia 80 homens, 37 mulheres e 15 crianças. A maioria passava o dia nas ruas mendigando. A instituição ajudava os desempregados acolhidos a buscar trabalho, além de oferecer cama, duas refeições, espaço para banho e atendimento médico.

A Sociedade Espírita Dias da Cruz, hoje Instituto Espírita Dias da Cruz, foi fundada em 27 de janeiro de 1907. Iniciou suas atividades como um pequeno grupo espírita, mas já com a preocupação social. Em 1981, passou a atuar também na educação infantil, com a Escola de Educação Infantil Casa do Pequenino.

O albergue atende atualmente pessoas em situação de rua ou de vulnerabilidade social extrema, encaminhadas pela rede de assistência ou que buscam o local espontaneamente. O espaço oferece leito, alimentação, roupas, banho quente, suporte na regularização de documentos, encaminhamentos para a rede pública de saúde e apoio na reinserção social e familiar. São 90 vagas: 66 para homens, 20 para mulheres e quatro para pessoas LGBTQIA+, maiores de 18 anos.

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