Profissão do passado: o que faziam os cabungueiros?

Os cabungos eram recipientes de madeira para coleta de esgoto cloacal. Em carroças e caminhões, os cabungueiros faziam o transporte dos cubos recolhidos nas residências. É uma profissão do passado em nossas cidades.

Em Porto Alegre, o serviço era prestado por empresas, mediante autorização da administração municipal. Em 1896, o Asseio Público somava 5 mil assinantes.

A Ponta do Melo, onde fica hoje o Parque do Pontal, na Orla do Guaíba, era ponto de descarte de esgoto cloacal da cidade. Um cabungo e uma placa instalados em um dos caminhos resgatam essa história.

Leia Mais Da fábrica Renner ao título gaúcho: história de clube fundado há 95 anos

Em uma tentativa de afastar o esgoto do centro urbano, foi construída, no final do século 19, a Ferrovia do Riacho. O trem levava os cubos, com fezes e urina, até o trapiche da Ponta do Melo. A operação regular do serviço começou em novembro de 1899.

No livro Porto Alegre: Guia Histórico, Sérgio da Costa Franco destaca que as primeiras redes encanadas de esgoto cloacal foram inauguradas em 1912, mas o velho sistema de cabungos permaneceu até 1962.

Caxias do Sul

No jornal Pioneiro, o colega Rodrigo Lopes já contou como era o serviço em Caxias do Sul. O primeiro contrato da Intendência — nome antigo das prefeituras — para o recolhimento de fezes e outros dejetos foi firmado em 1913. O serviço demandou a compra de 600 cubos de madeira, além de nove animais de tração e dois carros.

Leia Mais Duque de Caxias: nomes antigos da rua do poder em Porto Alegre

Os cabungos eram instalados junto às latrinas das residências e, em periodicidade determinada por um regulamento, ocorria a coleta, a substituição por cubos limpos e a eliminação do material recolhido.