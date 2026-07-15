Porto Alegre nos anos 1880: como eram os salões de beleza

O salão Trança Monstro publicava na imprensa o balanço mensal de atendimentos no século 19. Em novembro de 1889, pelo anúncio no jornal A Federação, o estabelecimento da Rua dos Andradas, em Porto Alegre, fez 1.766 barbas, 582 cortes de cabelo, 79 barbas frisadas e 53 lavagens de cabeça, além de contar com 135 clientes assinantes fixos.

O estabelecimento de Enéas Tavora e João de Macedo Pinto ficava em ponto movimentado da cidade, em frente à Praça da Alfândega. A propaganda revela como eram os serviços e os hábitos da população. A maioria dos clientes do salão era de homens que queriam deixar a barba bem aparada, no padrão da época.

Tavora foi proprietário anteriormente de outro salão na popular Rua da Praia, junto ao cais do porto. Em julho de 1884, ele transferiu o Salão Tavora para o pavimento superior de um prédio ao lado do Banco da Província.

Em propaganda, destacou que o "sobrado que presentemente ocupa, segundo o estilo europeu, oferece as precisas comodidades para o perfeito desempenho de suas funções". Um espaço foi destinado especialmente a "penteados de senhora". Ele oferecia "desenho e cabelo em relevo, cabeleiras (perucas) e tranças". Com cabelo, fazia pulseiras, brincos, cordões para relógios e outros itens.

Rua dos Andradas, junto à Praça da Alfândega, no final do século 19, época dos salões de cabeleireiros e barbeiros. Irmãos Ferrari / Reprodução

Na época, já vendia perfumes no salão. Tavora também oferecia serviço especial no carnaval e em outras festas. O barbeiro vendia barbas postiças, suíças e narizes falsos, prometendo caracterizações personalizadas.

Mesmo com as transformações tecnológicas e na sociedade em mais de um século, o trabalho de barbeiros e cabeleireiros permanece fundamental. A máquina ajudou, mas não substituiu a habilidade com as tesouras e navalhas.

Anúncio feito no jornal A Federação em 1885. A Federação / Reprodução