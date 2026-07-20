Perdigão: veja a fábrica de alimentos em 1950

A Perdigão, uma das maiores marcas de alimentos do Brasil, começou de forma modesta no meio-oeste de Santa Catarina, região de migração de muitas famílias gaúchas. Em 1934, a empresa começou com um pequeno armazém de secos e molhados na Vila das Perdizes, atual município de Videira. A sociedade uniu as famílias de origem italiana Ponzoni e Brandalise.
O nome Perdigão foi escolhido por um motivo simples: o grande número de perdigões, o macho da perdiz, que habitavam a região. Os primeiros passos rumo à industrialização ocorreram em 1939, quando o grupo iniciou as atividades de um abatedouro de suínos.
Em 1950, no álbum comemorativo dos 75 anos da imigração italiana no Rio Grande do Sul, a Revista do Globo contou a história e publicou fotos da empresa. Naquela época, a companhia já despontava como uma das maiores organizações industriais de Santa Catarina. O complexo contava com moinho de trigo, serrarias, fábrica de produtos suínos, loja de produtos nacionais e importados e curtume.
A qualidade de itens como banha, presuntos e salames já era reconhecida nos principais mercados nacionais. Em um momento difícil, a indústria estava temporariamente paralisada, esperando o restabelecimento do rebanho dizimado por um surto de peste suína que assolou a região em 1948.
As décadas seguintes foram de rápida expansão. Em 1994, passou a ser controlada por um pool de fundos de pensão. Ao completar 70 anos, em 2004, a escala do negócio impressionava. A empresa somava 28,9 mil funcionários, mantinha parceria com 5,8 mil produtores integrados e exportava para mais de 90 países. As unidades produtivas estavam espalhadas pelo Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina e Goiás.
Perdigão e a concorrente Sadia se fundiram em 2009, criando a Brasil Foods (BRF), uma das maiores companhias de alimentos do mundo. Outro negócio foi concluído em 2025. A BRF foi incorporada pela Marfrig, tradicional no setor de carne bovina, originando a MBRF, que vende produtos em 117 países.
Criada na Vila das Perdizes, a marca Perdigão é uma das principais da gigante do setor de alimentos.
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