O restauro de um símbolo de cidade no Vale do Sinos

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Inauguração do monumento de Novo Hamburgo em 1927. Reprodução / Acervo Felipe Kuhn Braun

O Monumento ao Imigrante é um símbolo de Novo Hamburgo, no Vale do Sinos. Inaugurado em 1927, celebrou o centenário da chegada dos primeiros colonos alemães ao Estado e marcou a emancipação política do município. Concebida pelo arquiteto alemão Ernst Seubert, a estrutura em formato de torreão tem dois patamares de mirante.

A construção foi inspirada nos monumentos alemães em homenagem a Otto von Bismarck, figura-chave na unificação da Alemanha. O Monumento ao Imigrante foi erguido no bairro Hamburgo Velho, berço do município. O empresário Benno Mentz fez a doação do terreno, sob a justificativa de que se tratava do primeiro lote de Hamburgerberg, localidade da colônia de São Leopoldo, concedido ao imigrante Libório Mentz.

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A associação Denkmalverein von Alt und Neu Hamburg (Associação do Monumento de Novo Hamburgo e Hamburgo Velho) ficou encarregada da obra. Dos mirantes do monumento, a população conseguia vislumbrar toda a região. A edificação apresenta paredes de tijolos maciços e estrutura de concreto armado, com presença de vigas metálicas e lajes de tijolo armado.

O local passou a fazer parte da área da Sociedade Aliança nos anos 1950. Com o crescimento da cidade, o monumento que era visto de locais distantes, deixou de ser o ponto mais alto da região.

A obra tem aproximadamente 23 metros de altura.

Restauro

Prestes a completar cem anos, o Monumento ao Imigrante passou por restauro. Sob responsabilidade do arquiteto Jorge Stocker Júnior, na primeira etapa, o trabalho contemplou toda a parte externa.

A reinauguração ocorrerá neste sábado, 25 de julho, data que marca a chegada dos primeiros alemães ao Vale do Sinos, em 1824. A entrega à comunidade será oficializada com uma programação das 13h às 19h, na Sociedade Aliança (Rua Oscar Emílio Müller, nº 49), incluindo visita guiada e apresentação do Coro Júlio Kunz.

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Com a conclusão da obra, o Monumento ao Imigrante estará aberto ao público novamente, todos os dias, das 8h às 17h, gratuitamente. O plano é restaurar também o interior da edificação.

O projeto de restauro é uma realização da Associação de Moradores e Empreendedores de Hamburgo Velho, com patrocínio master do Grupo Zaffari e da Sulgás, patrocínio da Sinoscar e apoio de Formas Kunz. Tem a gestão cultural da Imago Produtora, apoio institucional da Secretaria de Cultura e Turismo de Novo Hamburgo e da Sociedade Aliança, apoio cultural de O Campanário e financiamento do Pró-Cultura RS.