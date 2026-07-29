O que viajante francês escreveu sobre enchente em 1833 no RS

Importantes cidades gaúchas foram erguidas nas margens de rios, fundamentais para o transporte no passado. Os primeiros moradores do Rio Grande do Sul já sabiam que, em períodos chuvosos, as águas tomavam as margens e as várzeas. Em alguns locais, conseguiram construir em pontos mais altos, mas os povoados cresceram e as partes baixas foram ocupadas. Outras cidades, em áreas mais planas, para não se afastarem do rio, ficaram nas margens.

Os rios, que foram caminho para embarcações que carregaram a prosperidade, com regularidade também causaram destruição. O Almanaque Gaúcho reproduz trechos do relato do viajante francês Arsène Isabelle, que passou pelo Rio Grande do Sul entre o final de 1833 e o início de 1834.

Leia Mais Desde o Império, veja quais foram as maiores enchentes de Porto Alegre

O livro Voyage a Buenos-Ayres et a Porto-Alègre, par la Banda-Oriental, les Missions d’Uruguay et la Province de Rio-Grande-do-Sul (de 1830 a 1834) foi editado em 1835, na França. A tradução de Teodemiro Tostes, com o título Viagem ao Rio da Prata e ao Rio Grande do Sul (Edições do Senado Federal), está disponível gratuitamente na Biblioteca Digital do Senado Federal.

Rio Pardo

Isabelle destacou uma extraordinária enchente dos rios no final de 1833. Quando descreveu a cidade de Rio Pardo, relatou a chuva que fez o Rio Pardo superar uma ponte, raridade naquele período para a travessia de rios da província.

"Atravessa-se o rio Pardo por uma ponte de madeira, que tem, apenas, a largura de um veículo. É suportada por pilastras de quatro pés de espessura, que formam seis arcos de cerca de trinta pés de altura. A ponte foi construída em 1825 ou 26, pelos prisioneiros argentinos e orientais; mas não durará muito tempo, porque as pedras empregadas na sua construção não são de natureza a resistir às grandes enchentes do rio, e as muralhas, que formam taludes nas duas margens, assim como os parapeitos, estão já fendidos pela força das correntes. As águas ultrapassaram a ponte, de dez pés, em 1833. Entretanto, os habitantes, que não estão acostumados a ver pontes, creem possuir um monumento notável, capaz de durar muitos séculos!"

Charqueadas

Em outro ponto do livro, cita um povoado às margens do Rio Jacuí, visitado durante a viagem com destino à capital da província.

"Há em Charqueadas casas muito bonitas, solidamente construídas e ornadas de jardins. Notei, entre outras, uma tão grande que tinha o aspecto de um edifício público. Vê-se que os estabelecimentos prosperam, pela maneira por que são cuidados e pela atividade que neles reina.

Havia, então, cinco navios carregando, com capacidade desde cinquenta até oitenta toneladas. Por ocasião da extraordinária enchente que ocorreu em toda a província, nos fins de 1833, Charqueadas ficou submergida, o que causou grandes prejuízos, mas havia muito tempo que isso não acontecia. O terreno, aliás, é um pouco mais elevado ali do que nos arredores.

O curso do Jacuí é sinuoso, desviando-se, às vezes, de leste para norte. É interrompido por longas ilhas de areia branca, tão baixas que parecem apenas à flor d’água. Árvores delgadas, de pouca altura, cobertas de plantas parasitas, de musgos liquenosos, de longas barbas, etc., cobrem as suas margens. A partir de Charqueadas para leste, as árvores são um pouco mais grossas e elevadas"

Leia Mais Ferrovia de Porto Alegre: a chegada do trem na Vila Nova

Porto Alegre

O francês também informa que a enchente impactou Porto Alegre, descrevendo a cidade.

"A cidade é tão regular quanto pode permitir a desigualdade de uma colina um pouco íngreme, sobretudo na parte superior. Procura-se, aliás, diariamente, nivelar o terreno e alinhar as ruas, que são todas dotadas de calçadas e dirigidas para os quatro pontos cardeais. As que vão para o norte e para o sul são as menos agradáveis de frequentar por serem traçadas no sentido da altura. As que são paralelas à direção da colina são mais bonitas: duas, entre outras, a Rua da Praia e a da Igreja, são notáveis pelo grande número de lindas casas que apresentam. A primeira, que fica na parte baixa, é a mais comercial; encontram-se, ali, as lojas e as principais casas de negócio. A outra fica no alto da colina e, nela, estão a casa do governo da província, a tesouraria e a igreja principal, edifícios que só têm de notável sua extrema simplicidade. É, também, o ponto de encontro da sociedade nos dias de festas civis ou religiosas; a gente, ali, vai para gozar a frescura de uma bela noite e a vista encantadora de que tentei, antes, dar uma ideia.

Na parte mais baixa da cidade, à beira d’água, construíram-se e constroem-se ainda, diariamente, casas muito bonitas. São as do porto, expostas, às vezes, a inundações, como aconteceu nos fins de 1833.

Havia, porém, um projeto para a construção de um cais, com o qual se espera recuar bastante as águas e aumentar, em igual extensão, a área da

cidade.

À margem do rio fica situada a alfândega, edifício quadrado, solidamente construído e bem próximo à zona comercial. Da parte que dá para o rio, parte um trapiche de madeira, levantado sobre pilares de pedra, que se prolonga uns cem passos dentro da água. Na extremidade, há um vasto barracão, junto do qual colocaram-se alguns guindastes."

Observe que ele cita planos de aterro para o cais, obra que só foi feita no século 20. Se considerarmos a proximidade da água no passado, que chegava até a Rua Sete de Setembro, junto à Praça da Alfândega, realmente a cidade ficou menos vulnerável às inundações. As enchentes precisaram ser maiores para o Guaíba invadir o Centro.

Inconveniente das inundações

Arsène Isabelle fez ainda uma importante avaliação sobre os impactos das inundações para o desenvolvimento econômico.

"É lamentável que essas belas planícies baixas do Jacuí e dos outros rios estejam expostas a inundações tão frequentes. Isso constitui um obstáculo, até agora intransponível, para o seu cultivo, ao mesmo tempo em que obriga os habitantes ribeirinhos, que possuem animais, a disporem de uma maior extensão do terreno, a fim de poderem retirar os animais para os lugares mais altos durante as inundações. Esse inconveniente prejudica, ao mesmo tempo, o progresso da agricultura e o da população."

Outras citações

Sobre a enchente de 1833, um relatório do presidente da província, em 1850, confirma que foi "uma das maiores cheias conhecidas". No início de 1834, o Jornal do Commercio, do Rio de Janeiro, fez referência à "extraordinária inundação" que impactou as estâncias de gado.