Mais linda do RS: prenda eleita em 1959

O movimento tradicionalista se popularizou com a ajuda do rádio na década de 1950. As emissoras de Porto Alegre lançaram programas dedicados à música nativista e às tradições gaúchas. Paixão Côrtes, por exemplo, era contratado da Rádio Gaúcha.

Uma promoção mobilizou os centros de tradições gaúchas em 1959. A Rádio Gaúcha e a Revista do Globo lançaram o concurso A Mais Linda Prenda do Rio Grande do Sul. A vencedora ganharia uma viagem para o Texas, nos Estados Unidos.

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A disputa foi inspirada em concursos de beleza como Miss Rio Grande do Sul, Glamour Girl e tantos outros realizados na época. As concorrentes representavam os CTGs.

No encerramento da Semana Farroupilha, 20 prendas desfilaram em Porto Alegre. O grande baile ocorreu no salão de festas da Sogipa, na noite de 19 de setembro. Barbosa Lessa, um dos ícones do tradicionalismo, integrou o júri.

Após o julgamento, o público conheceu a vencedora. A eleita foi Marly Guimarães Zwestch, representante do CTG Sinuelo da Tradição, de Porto Alegre. Devido ao sucesso da promoção, o concurso foi repetido no ano seguinte.