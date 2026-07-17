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O programa de rádio A Voz do Brasil tem origem no governo de Getúlio Vargas. Com o nome Hora do Brasil, estreou no início da noite de 22 de julho de 1935. Em nove décadas, o noticiário passou por várias reformulações e trocas de horário, mas manteve o objetivo de divulgar as ações do governo para todos os rincões do Brasil.

O jornal A Noite noticiou que a Hora do Brasil, organizada por Lourival Fontes, diretor do Departamento de Propaganda e Difusão Cultural, substituiu o Programa Nacional. O periódico carioca destacou que "representava rumos novos à propaganda nacional pelo rádio".

O programa foi transmitido pela estação da Rádio Guanabara. Na irradiação, o público ouviu notícias do Brasil e depoimentos de representantes da Confederação Brasileira de Radiodifusão e dos radialistas. O professor Edgard Roquette-Pinto, fundador da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, fez palestra científica, e o pianista Arnaldo Rebello executou músicas clássicas.

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O horário inicial era das 18h45 às 19h15. Antes da estreia, em encontro com a imprensa, Lourival Fontes destacou a finalidade cultural e informativa. O governo também fazia uma versão para fora do Brasil, irradiando, em ondas curtas, um programa em língua inglesa.

Além das notícias e discursos do presidente Getúlio Vargas e de outras autoridades, a Hora do Brasil manteve variedade de pautas culturais. Em 20 de setembro de 1935, por exemplo, a edição foi dedicada ao centenário da Revolução Farroupilha. As músicas eram apenas de compositores gaúchos, executadas por artistas do Rio Grande do Sul, entre eles, Radamés Gnatalli e Pery Machado.

O programa, apresentado no Rio de Janeiro, era retransmitido pelas outras emissoras no Brasil. Em 1935, às 18h45, a Hora do Brasil abria a programação diária da Rádio Sociedade Gaúcha, em Porto Alegre. Em 1938, o noticiário do governo passou a ser transmitido às 20h.

Em maio de 1945, pouco antes de ser retirado do poder, o presidente Getúlio Vargas extinguiu o Departamento de Imprensa e Propaganda. O DIP, responsável pela comunicação no Estado Novo, foi substituído pelo Departamento Nacional de Informações, que trocou o nome do programa para Noticiário Radiofônico.

O programa em rede nacional foi mantido por todos os governos. Em 1950, a Revista do Rádio contou que o Noticiário Radiofônico, sob produção da Agência Nacional, sofreu grandes transformações, passando a ter apenas "características informativas, usando para isso um estilo vivo e vibrante". Ele apresentava notícias do Executivo, do Legislativo e do Judiciário. Três locutores liam as notícias: Jair Amorim, Cerqueira Leite e Arnaldo Nogueira.

No governo de Eurico Gaspar Dutra, a retransmissão era obrigatória para todas as emissoras brasileiras entre 19h30 e 20h. A Agência Nacional alcançava todo o Brasil com linhas telefônicas próprias e transmissores de ondas curtas das estações cariocas e da Rádio Nacional. Ela também produzia o Chamando a América, um programa de notícias de propaganda do Brasil voltado a outros países.

Presidente Getúlio Vargas em pronunciamento no programa em 1951. Reprodução / Arquivo Nacional

Em 1951, com o retorno de Getúlio Vargas à presidência do País, o programa voltou a ter o nome trocado. Em 15 de agosto, o jornal Diário da Noite publicou que, no dia anterior, o Noticiário Radiofônico passou a denominar-se A Voz do Brasil. Com meia hora de duração, era transmitido às 19h30.

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