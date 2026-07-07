Construído em 1944, o lago que virou cartão-postal de cidade da Serra

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O belíssimo Lago São Bernardo é ponto turístico de São Francisco de Paula. Espaço de recreação de moradores e visitantes, o cartão-postal da cidade da serra gaúcha foi construído em 1944. Os antigos moradores relatavam que aquela área era formada no passado por dois pequenos açudes e um banhado.

No livro São Francisco de Paula - Rio Grande do Sul: história, encantos e mistérios resgatando o passado serrano, o pesquisador José Carlos Santos da Fonseca lembra que o São Bernardo foi modelado a partir da visão turística do coronel Alziro Torres Filho, o Alzirinho, prefeito entre 1937 e 1946. As terras da região pertenciam às famílias Traslatti e Andrade.

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Em fevereiro de 1944, a Folha da Serra noticiou que "um grande açude acaba de ser construído pela municipalidade, nas proximidades da nossa urbe". O represamento formava "um lençol d’água de regular profundidade e com 700 metros de comprimento por 200 de largura". O jornal descreveu que moradores já nadavam e remavam em caiaques no local.

O São Bernardo foi formado pelas águas de um arroio e vertentes. Contam que presidiários participaram da escavação, vigiados pelo delegado Pradelino Prux e por um policial militar, ambos armados com espingardas para evitar fuga.

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O lago foi atrativo também para um empreendimento imobiliário. Em 1948, a Sociedade Territorial São Francisco de Paula começou as obras do loteamento Vila São Bernardo, origem do nome do cartão-postal de São Chico. Os proprietários contrataram para o projeto os engenheiros Francisco R. de Macedo e Egon Weindorfer.

O Hotel Cavalinho Branco foi construído a partir do início dos anos 1950 nas margens do Lago São Bernardo. O grande prédio branco deixou o cenário ainda mais encantador. O plano original era abrir um hotel com cassino, inspirado no Palácio Quitandinha, de Petrópolis, no Rio de Janeiro. A proibição dos jogos pelo governo federal, em 1946, adiou a obra na serra gaúcha.

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Em 1959, o Diário de Notícias publicou que a Vila São Bernardo surgiu de um loteamento "perfeito, com praças, ruas e avenidas bem traçadas". O jornal porto-alegrense anunciava a venda de apartamentos do hotel e de terrenos. Depois de vários adiamentos, o Cavalinho Branco, um símbolo da cidade hoje, abriu em 1977. Nos anos 1950 e 1960, os turistas podiam se hospedar no Hotel Cisne Branco, pequeno empreendimento na beira do lago.

Lago São Bernardo e Hotel Cavalinho Branco tornaram-se símbolos de São Francisco de Paula. Neimar De Cesero / Agencia RBS