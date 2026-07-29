Greves, ações sociais e repressão: museu vai preservar a memória dos metalúrgicos

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O Sindicato dos Metalúrgicos da Grande Porto Alegre foi fundado em 19 de março de 1931. Os trabalhadores aproveitaram a legalização das entidades sindicais pelo governo de Getúlio Vargas. Um pequeno grupo, formado por militantes e membros da antiga União dos Metalúrgicos, tirou dinheiro do próprio bolso para a organização.

Inicialmente, o nome era Sindicato dos Operários Metalúrgicos de Porto Alegre. Eleito em assembleia, José Baldelino de Lemos foi o primeiro presidente. A sede ficava na esquina das ruas Riachuelo e Caldas Júnior, com patrimônio formado por um armário, várias cadeiras e arquivos.

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O sindicato participou da Federação Operária do Rio Grande do Sul e das lutas de outras categorias. Em 1934, os metalúrgicos uniram-se à greve dos tecelões, que reuniu outros movimentos de trabalhadores e sofreu forte repressão.

Os anos seguintes foram complicados, em especial após o Estado Novo, regime ditatorial liderado por Getúlio Vargas. Os sindicatos passaram a ser controlados pelo Ministério do Trabalho. Depois da Segunda Guerra Mundial, a indústria metalúrgica, em expansão, aumentou o número de trabalhadores e a força da categoria.

A história do sindicato é marcada por negociações, greves, repressão, intervenções governamentais, ganhos e perdas. Em 1947, logo após a greve por abono de Natal — o 13º salário é posterior —, o governo de Eurico Gaspar Dutra destituiu a diretoria e colocou uma junta formada por representantes do Ministério do Trabalho, do Círculo Operário e da Federação dos Metalúrgicos.

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Na década de 1950, finalizada a intervenção, os metalúrgicos construíram a sede própria na Avenida Francisco Trein. Os anos 1960 foram marcados pela construção do Ginásio Misto Industrial, hoje Escola Técnica José César de Mesquita, e da Colônia de Férias em Cidreira. Nova intervenção ocorreu em 1964. Líderes foram cassados e presos pelo governo militar.

Em 1979, metalúrgicos fizeram greve na Wallig, indústria de fogões, devido ao atraso nos salários. A paralisação foi a primeira grande mobilização em 15 anos de repressão.

O movimento sindical se reorganizou nos anos 1980. Ao longo do tempo, foram realizadas muitas campanhas para sindicalização. Em 1989, por exemplo, o sindicato passou de 13 mil para 15 mil sócios.

O número de indústrias do setor caiu nas últimas décadas. De acordo com o sindicato, a base atual é de 14 mil trabalhadores, entre sócios e não sócios, em Porto Alegre, Glorinha, Alvorada, Viamão, Eldorado do Sul e Guaíba.

Museu

O sindicato planeja a abertura de um museu para apresentar a história da entidade e dos trabalhadores. Nova etapa da organização do acervo conta com a parceria da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). O trabalho envolve catalogar, restaurar e preservar documentos. O museu ficará na sede do sindicato, que desde 2020 está na Avenida do Forte. O espaço deve ficar pronto até o centenário da entidade.

O acervo é composto por fotografias, jornais, boletins, atas, cartazes, correspondências e outros materiais. Durante o trabalho, já foram encontradas peças consideradas importantes, como a ata da intervenção de 1964.