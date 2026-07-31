Fusca: como surgiu o nome do carro no Brasil

A Volkswagen iniciou as operações no Brasil em 1953, montando os seus carros em um galpão no bairro do Ipiranga, em São Paulo. Lançado nos anos 1930 na Alemanha, o Fusca se tornaria o carro mais popular entre os brasileiros. Originalmente, o nome era outro: Volkswagen Sedan.
Em 1934, Ferdinand Porsche firmou contrato com o governo alemão, liderado por Adolf Hitler. O engenheiro recebeu a tarefa de desenvolver um automóvel popular. O Volkswagen, que significa "carro do povo", passou a ser produzido em 1938, mas só ganhou escala depois da Segunda Guerra Mundial.
Entre 1953 e 1957, foram montadas 2.268 unidades em São Paulo. No início, eram apenas 12 empregados, que juntavam as peças importadas da Alemanha.
O sucesso nas vendas fez a empresa construir uma fábrica em São Bernardo do Campo. A unidade da Via Anchieta produziu o primeiro Fusca em 1959. Naquele ano, foram vendidas 8.406 unidades do modelo.
Por 23 anos, o Fusca foi líder de mercado no país. Na primeira fase, até 1986, a Volkswagen produziu 3,1 milhões de unidades no país. O modelo voltaria a ser fabricado entre 1993 e 1996.
É curioso como o brasileiro mudou o nome de Volkswagen Sedan para Fusca. O apelido já era citado nos jornais para se referir ao carro no início dos anos 1960. Em 1968, a Volkswagen publicou uma propaganda usando a expressão Fusca.
O nome foi oficializado apenas nos anos 1980 para o modelo no Brasil. Em meados de 1982, o jornal O Globo noticiou que "o Volkswagen 1300, a partir do seu modelo para 1983, que já começa a chegar às concessionárias da marca, passa a ser oficialmente denominado Fusca".
No Guia dos Curiosos, o jornalista Marcelo Duarte conta como os brasileiros fizeram a corruptela. A letra "v" em alemão corresponde ao som do nosso "f", e o "w" tem o som de "v". O nome, portanto, é pronunciado como "Fôlks Vagen". O brasileiro falava "Fôlks Vágui", "Fôsk Vágui", "Fúsk Vágui", entre outras variantes, até chegar a Fusca. Muita gente tira mais uma letra e chama o carro simplesmente de Fuca.