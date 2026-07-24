Ferrovia de Porto Alegre: a chegada do trem na Vila Nova

Ler resumo

Os moradores da Vila Nova, em Porto Alegre, fizeram grande festa para celebrar a chegada do trem há um século. Em 17 de outubro de 1926, o vice-intendente, Alberto Bins, e outras autoridades desembarcaram no sexto distrito da cidade para a inauguração do ramal da Ferrovia do Riacho. A administração municipal fez o investimento para escoar a produção agrícola da Zona Sul, habitada por muitas famílias de imigrantes italianos.

O ramal contava com 4,2 quilômetros de extensão, saindo da linha principal do trem da Tristeza, que passava pela Avenida Wenceslau Escobar. O ponto final era a estação batizada de Vicente Monteggia, uma homenagem a um dos pioneiros da colonização local.

Leia Mais Em fotos de 1910, veja a festa da uva de Porto Alegre

Uma comitiva com convidados partiu da estação do Centro às 10h rumo à Zona Sul. A locomotiva levava dois carros, sendo um com a banda musical da Brigada Militar. No trajeto, moradores ornamentaram as fachadas das casas com bandeiras, flores e fitas coloridas. O ponto alto das comemorações ocorreu junto à nova estação, onde foi servido um grande churrasco de confraternização ao ar livre, reunindo famílias da Vila Nova e autoridades políticas. Os discursos previam a prosperidade econômica por meio do rápido escoamento das safras de frutas e hortaliças cultivadas na colônia.

Trem na pequena estação da Vila Nova em 1927. Ita Film / Cinemateca Brasileira

Qual era o traçado do ramal ferroviário? Pela pesquisa do arquiteto André Huyer, autor do livro A Ferrovia do Riacho: do sanitarismo à modernização de Porto Alegre, o trem saía da Avenida Wenceslau Escobar e seguia pela Rua Coronel Massot, até alcançar a Rua Afonso Arinos. Continuava até o cruzamento da Rua Otto Niemeyer com a Avenida Cavalhada. A linha avançava pelo leito da Cavalhada até a Rua João Vedana, onde seguia para o leste e cruzava uma área de campo. A estação final ficava na Estrada João Salomoni, entre as atuais ruas Jerolomo Minuzo e Aurora.

Leia Mais Imperial: a história de luxuoso cinema de Porto Alegre

Posteriormente, ocorreu a extensão do ramal até a Serraria, para o Matadouro Modelo, onde hoje fica quartel do Exército. O serviço regular de transporte de passageiros da Ferrovia do Riacho durou até 1936. As composições de carga continuaram operando pelos ramais da Vila Nova e do Matadouro até 1941.

Ferrovia do Riacho

A Ferrovia do Riacho, pensada inicialmente por razões sanitárias, também transportou passageiros e cargas, contribuindo para o processo de urbanização da Zona Sul. Uma estação de madeira foi erguida no bairro Tristeza, onde os primeiros passageiros começaram a chegar em janeiro de 1900.

Estação do Riacho ficava perto da Ponte de Pedra, no atual Largo dos Açorianos. Reprodução / Museu de Porto Alegre Joaquim Felizardo

O ponto de partida da linha ficava ao lado do Riacho (Arroio Dilúvio), antes da canalização, perto da ponte de pedra preservada no Largo dos Açorianos. Mais tarde, a ferrovia foi estendida, chegando à Pedra Redonda, à Vila Nova e ao matadouro da Serraria. A linha também foi conectada à Estação Ildefonso Pinto, próxima ao Mercado Público, no Centro.

Leia Mais Em parque da orla do Guaíba, objeto preserva história do tempo da Ferrovia do Riacho