Empresa pioneira nas viagens de ônibus para as praias do RS

Propaganda da empresa de ônibus em dezembro de 1939. Revista do Globo / Delfos/PUCRS

A história do transporte rodoviário no Rio Grande do Sul passa pela Empresa Jaeger. Fundada em 1924, a companhia foi pioneira ao abrir as rotas que ligavam Porto Alegre às praias gaúchas, como Tramandaí e Torres, além de oferecer linhas de passageiros rumo a Santa Catarina e ao Paraná.

Operando em uma época de estradas precárias e escassas, a Jaeger & Irmão foi importante para o desenvolvimento do turismo e do comércio no Estado. Em propaganda no início do verão de 1939, publicada na Revista do Globo, a empresa anunciava linhas diárias para Santo Antônio da Patrulha, Osório e Tramandaí. Nas quartas-feiras e aos sábados, também colocava ônibus saindo de Porto Alegre rumo a Araranguá e Florianópolis. A viagem até Tramandaí era feita pela Estrada Velha (ERS-030), que era uma novíssima rodovia na época. Os ônibus seguiam pela beira da praia rumo a Santa Catarina.

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Em uma reportagem de 1947, o Jornal do Dia apresentou um breve histórico da empresa, que era administrada por Mario Jaeger. Durante a Segunda Guerra Mundial, as dificuldades quase inviabilizaram o negócio. O racionamento de combustível foi o maior entrave para as operações. A empresa gastava mais de mil litros de gasolina por dia, mas passou a receber uma cota de apenas 700 litros por semana. A escassez forçou a retirada de vários veículos de circulação.

Com o fim do conflito global, o setor esperava uma normalização, mas enfrentou a falta de peças. Em 1947, a Empresa Jaeger possuía uma frota de 26 ônibus, sendo 18 em tráfego constante. A manutenção da segurança era um desafio. Em um dos episódios marcantes da época, a direção buscava 29 pneus novos para os seus carros, mas conseguiu apenas dois no mercado.

Enquanto concorrentes ainda rodavam com carroçarias de madeira, no final dos anos 1940, os veículos da Jaeger já ofereciam estofamento de couro e maior conforto. A firma também prestava serviços de transporte para Viamão.