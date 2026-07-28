Duque de Caxias: nomes antigos da rua do poder em Porto Alegre

Se a Rua da Praia foi o ponto comercial de Porto Alegre, a Rua Duque de Caxias concentrou o poder. A via cortou o alto da colina onde se formou a cidade. O palácio do governo, a igreja e as casas das famílias ricas foram erguidos na rua, que é uma das mais antigas e tradicionais da capital gaúcha. A Duque, como é chamada pelos moradores, tem hoje o Palácio Piratini, a Catedral Metropolitana, grandes edifícios residenciais, comércio e escolas.
No passado, o logradouro teve outros nomes. No livro Porto Alegre: Guia Histórico, Sérgio da Costa Franco conta que, em escrituras de 1786 e 1787, a via é citada como Rua Formosa, Rua Direita da Igreja e Rua da Igreja.
Na década de 1820, surgiram outras três denominações, nenhuma oficial: Rua de São José, Rua Alegre e Rua do Hospital. Eram nomes usados para o trecho da igreja em direção ao portão da cidade, na atual Avenida João Pessoa.
Na parte alta, o povo fazia referência à localização da Igreja Matriz. O nome Rua Formosa, para o trecho do Guaíba até a esquina da atual Rua General João Manoel, foi usado em atas da Câmara Municipal pelo menos até 1830. Vocês podem imaginar como a falta de padronização confundia os moradores.
O botânico francês Auguste de Saint-Hilaire, quando visitou Porto Alegre em 1820, descreveu que na Rua da Igreja ficavam os três principais edifícios da cidade: a sede do governo da província, o Palácio de Barro; a Igreja Matriz; e a casa que, anos depois, sediou a Assembleia Legislativa. O prédio, ampliado em 1860, é o único dos três ainda preservado. A Casa Rosada, que foi sede da Provedoria Real da Fazenda e de outros órgãos públicos, é ocupada hoje pelo Memorial do Legislativo.
Sérgio da Costa Franco dizia que a padronização do nome Rua da Igreja, provavelmente, só ocorreu em 1843, quando foram colocadas placas indicativas pela primeira vez. A Câmara Municipal trocou o nome para Rua Duque de Caxias em 1869, em homenagem ao militar Luís Alves de Lima e Silva, que governou o Rio Grande do Sul e pôs fim à Guerra dos Farrapos. Por um tempo, inclusive em documentos oficiais, ainda constavam as duas denominações.
Em ponto alto, com vista privilegiada da cidade, famílias ricas construíram suas casas no local. O exemplo mais famoso e ainda preservado é o Solar dos Câmara. A riqueza dos moradores se refletia também na modernização urbana. Em 1869, a Companhia Hidráulica Porto-Alegrense registrou que a Rua da Igreja tinha 121 assinantes com água encanada diretamente em casa. Em 1892, a rua contava com 317 prédios, incluindo 35 sobrados e 40 assobradados de alto padrão.
No início do século 20, a Companhia Força e Luz instalou os bondes elétricos. A linha que passava pela rua ganhou o nome de bonde D, apelidado de Duque pelos passageiros.