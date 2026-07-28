Duque de Caxias: nomes antigos da rua do poder em Porto Alegre

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Se a Rua da Praia foi o ponto comercial de Porto Alegre, a Rua Duque de Caxias concentrou o poder. A via cortou o alto da colina onde se formou a cidade. O palácio do governo, a igreja e as casas das famílias ricas foram erguidos na rua, que é uma das mais antigas e tradicionais da capital gaúcha. A Duque, como é chamada pelos moradores, tem hoje o Palácio Piratini, a Catedral Metropolitana, grandes edifícios residenciais, comércio e escolas.

No passado, o logradouro teve outros nomes. No livro Porto Alegre: Guia Histórico, Sérgio da Costa Franco conta que, em escrituras de 1786 e 1787, a via é citada como Rua Formosa, Rua Direita da Igreja e Rua da Igreja.

Na década de 1820, surgiram outras três denominações, nenhuma oficial: Rua de São José, Rua Alegre e Rua do Hospital. Eram nomes usados para o trecho da igreja em direção ao portão da cidade, na atual Avenida João Pessoa.

Na parte alta, o povo fazia referência à localização da Igreja Matriz. O nome Rua Formosa, para o trecho do Guaíba até a esquina da atual Rua General João Manoel, foi usado em atas da Câmara Municipal pelo menos até 1830. Vocês podem imaginar como a falta de padronização confundia os moradores.

O botânico francês Auguste de Saint-Hilaire, quando visitou Porto Alegre em 1820, descreveu que na Rua da Igreja ficavam os três principais edifícios da cidade: a sede do governo da província, o Palácio de Barro; a Igreja Matriz; e a casa que, anos depois, sediou a Assembleia Legislativa. O prédio, ampliado em 1860, é o único dos três ainda preservado. A Casa Rosada, que foi sede da Provedoria Real da Fazenda e de outros órgãos públicos, é ocupada hoje pelo Memorial do Legislativo.

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Sérgio da Costa Franco dizia que a padronização do nome Rua da Igreja, provavelmente, só ocorreu em 1843, quando foram colocadas placas indicativas pela primeira vez. A Câmara Municipal trocou o nome para Rua Duque de Caxias em 1869, em homenagem ao militar Luís Alves de Lima e Silva, que governou o Rio Grande do Sul e pôs fim à Guerra dos Farrapos. Por um tempo, inclusive em documentos oficiais, ainda constavam as duas denominações.

Rua da Igreja na década de 1850. Em primeiro plano, casa da Assembleia Legislativa, antes da construção do segundo andar. Luiz Terragno / Acervo Ronaldo Bastos

Em ponto alto, com vista privilegiada da cidade, famílias ricas construíram suas casas no local. O exemplo mais famoso e ainda preservado é o Solar dos Câmara. A riqueza dos moradores se refletia também na modernização urbana. Em 1869, a Companhia Hidráulica Porto-Alegrense registrou que a Rua da Igreja tinha 121 assinantes com água encanada diretamente em casa. Em 1892, a rua contava com 317 prédios, incluindo 35 sobrados e 40 assobradados de alto padrão.

No início do século 20, a Companhia Força e Luz instalou os bondes elétricos. A linha que passava pela rua ganhou o nome de bonde D, apelidado de Duque pelos passageiros.