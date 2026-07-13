Do porão de casa aos 500 funcionários: a história de malharia da Serra

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A malharia Biamar faz parte da transformação econômica de Farroupilha, na Serra, nas últimas décadas. Como tantos outros negócios, começou pequena e virou gigante do setor têxtil. Em 1986, a empresa iniciou a produção nos 30 metros quadrados do porão da casa de Devilda Marmentini Biazoli, que fundou a indústria com o irmão Itacir Ari Marmentini.

Comemorando 40 anos, referência nacional em malhas e tricôs, a Biamar emprega cerca de 500 pessoas e tem capacidade para produzir mais de 700 mil peças por ano. O nome surgiu da junção dos sobrenomes dos fundadores: "Bia", de Biazoli, e "Mar", de Marmentini.

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No início da operação, Devilda entrou com uma máquina de costura e Itacir com uma máquina de escrever. Ela cuidava da produção e ele dividia o tempo entre o emprego em um banco e o trabalho noturno na empresa. Em 1989, Segundo Biazoli, marido de Devilda, vendeu seu caminhão para investir no negócio e ingressou na sociedade, permitindo a primeira expansão.

As primeiras colaboradoras eram mulheres da vizinhança. A mãe dos fundadores também auxiliava na produção, assim como Silvia e Luciano, os filhos mais velhos de Devilda. Em 1991, Sônia Marmentini, esposa de Itacir, ingressou na empresa e introduziu tecnologia na operação.

O crescimento da indústria acompanhou a mudança da economia de Farroupilha, que se tornou importante polo de malharias, com o modelo de pronta-entrega. A Biamar consolidou-se com lançamentos constantes e agilidade para abastecer lojistas multimarcas de todo o país. Atualmente, são realizados cerca de dez lançamentos anuais.

Inaugurado em 2022, complexo de 22 mil metros quadrados em Farroupilha. Biamar / Divulgação

Em 2022, a empresa inaugurou um complexo com mais de 22 mil metros quadrados, ocupados por parque fabril, área comercial, showroom, depósito, marketing, estúdio fotográfico e recepção de clientes. Com produção 100% nacional, a indústria trabalha com matérias-primas selecionadas, incluindo algodão, alpaca, modal, lã, viscose, linho, mohair e poliamida.

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O parque fabril tem teares japoneses, equipamentos de montagem chineses e acabamento italiano, somando mais de 400 equipamentos. As mulheres representam 83% do quadro total de funcionários e ocupam 61% dos cargos de liderança. Com mais de 7 mil clientes ativos no Brasil, a Biamar registrou crescimento de 20% em 2025 e projeta repetir o mesmo índice de expansão para este ano.