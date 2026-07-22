Da origem em Erechim às viagens para a praia: a história da Unesul

As viagens nos ônibus da Unesul estão na memória dos gaúchos. Rotas para as praias, estradas do interior, destinos nacionais e até turismo nos países vizinhos. Em maio deste ano, empresa fundada nos anos 1960 encerrou as operações intermunicipais e interestaduais. Viação Ouro e Prata e Planalto Transportes dividiram as linhas e a frota.

A Unesul tem origem na União Erechim de Transportes Ltda. (Unetral), fundada no final dos anos 1940 no norte do Estado. Ela foi formada por empresas que faziam transporte em rotas entre Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Em 1949, ônibus da Unetral partiam diariamente de Porto Alegre para Erechim, Marcelino Ramos e Chapecó, transportando passageiros e encomendas.

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O Jornal do Dia, em reportagem publicada em 1950, detalhou que a firma presidida por Vitório Zaffari era resultado da união de 13 empresas e somava 30 ônibus. As linhas também ligavam Erechim a Caxias do Sul, Iraí, Chapecó, no oeste catarinense, e Pato Branco, no Paraná.

Em 30 de setembro de 1964, sob a liderança de Danilo Zaffari, foi criada a Unesul Transportes Ltda., que reuniu as operações da Unetral e da Companhia Sulina de Transportes. O nome foi formado por "Une" de Unetral e "sul" de Sulina.

Em 1967, a Unesul assumiu em definitivo o controle acionário da Expresso Santos Dumont, concessionária das linhas para o Litoral Norte. A empresa passou a fazer as viagens para as praias gaúchas.

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Em outubro de 1968, o jornal Diário de Notícias publicou que a Unesul transportava 250 mil pessoas por mês. A frota já somava 165 veículos em tráfego por todo o Estado, atendendo também linhas para Santa Catarina e Paraná. Para saber por onde andavam seus ônibus, mantinha serviço de comunicação por rádio entre Porto Alegre e as praias do Litoral Norte, além de bases em Erechim, Passo Fundo, Cachoeira do Sul, Tramandaí, Capão da Canoa, Torres e Osório.

Pela tabela horária do verão de 1969, o primeiro veículo da Unesul saía da rodoviária de Porto Alegre de madrugada, às 4h45, rumo a Torres. Os coletivos seguiam pela Avenida Assis Brasil rumo à Estrada Velha (ERS-030). Em Santo Antônio da Patrulha, ocorriam as paradas para refeições, hora do cafezinho e do tradicional sonho. Aos passageiros que viajavam para Torres e Arroio do Sal, a empresa oferecia opções de trajetos via BR-101 e pela beira da praia. A linha com maior número de viagens diárias era para Capão da Canoa.

Além das linhas regulares de transporte intermunicipal e interestadual, o grupo empresarial também operava rotas turísticas com a Unesul Turismo. No inverno de 1967, por exemplo, oferecia viagens para Montevidéu, Buenos Aires, Bariloche, São Paulo e Rio de Janeiro.

Linhas de ônibus da Unesul ficaram com Ouro e Prata e Planalto. Bruno Alencastro / Agencia RBS