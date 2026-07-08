Comemorando cem anos, a história de escola de antigo distrito de Porto Alegre

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A história do Instituto Estadual de Educação Gomes Jardim se mistura com a formação do município de Guaíba. Comemorando o seu centenário, a escola tem forte vínculo com a comunidade e já formou gerações de estudantes. O Grupo Escolar de Pedras Brancas, nome original, foi criado em 26 de janeiro de 1926, por decreto do presidente do Estado, Borges de Medeiros.

Pedras Brancas ainda era um distrito de Porto Alegre. Em 14 de outubro de 1926, poucos meses depois da abertura do colégio, ocorreu a emancipação de três distritos do outro lado do rio. Com a formação do município de Guaíba, cuja sede ficou em Pedras Brancas, a escola passou a ser chamada de Grupo Escolar de Guaíba.

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O professor Valmir Michelon, há 30 anos trabalhando na instituição de ensino estadual, enviou ao Almanaque Gaúcho um resgate histórico. Nos primeiros anos, as aulas ocorriam em prédio da Rua Cônego Scherer, perto da Praça Gomes Jardim. Em razão da localização, o logradouro ficou popularmente conhecido como Lomba do Colégio.

Em 1940, o interventor federal no Estado, Oswaldo Cordeiro de Farias, trocou o nome para Grupo Escolar Gomes Jardim, homenageando uma ilustre figura que morou na localidade. José Gomes de Vasconcelos foi fazendeiro, médico-prático e líder farroupilha. Em sua casa, em Pedras Brancas, foi articulada a invasão de Porto Alegre em setembro de 1835, dando início à Guerra dos Farrapos.

O grupo escolar inaugurou o atual prédio, na Rua Dr. Montaury, no início da década de 1940. Construído em estilo art déco, o edifício integrou um conjunto de escolas erguidas pelo governo do Estado naquele período.

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Em 1960, o colégio iniciou o Curso Normal, tornando-se referência na formação de professores. A primeira turma de normalistas formou-se em 1963. Durante a década de 1970, acompanhando o processo de industrialização de Guaíba, a escola passou a oferecer cursos técnicos, incluindo Administração e Celulose.

Turma de formandas do Curso Normal em 1967. Instituto Estadual de Educação Gomes Jardim / Divulgação

Depois de novas trocas nos anos 1970 e 1980, adotou o nome Instituto Estadual de Educação Gomes Jardim em 2000. Atualmente, a escola atende mais de 1,1 mil estudantes, oriundos de diversos bairros de Guaíba e de municípios vizinhos. A instituição oferece Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio, Curso Normal, Curso Técnico em Administração e Curso Técnico em Administração Integrado ao Ensino Médio, além de outras modalidades e projetos educacionais.

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O colégio tem a biblioteca escolar mais antiga de Guaíba, denominada Biblioteca Padre Vieira. Para valorizar a educação ambiental, mantém o Recanto José Lutzenberger, homenagem ao ambientalista de forte ligação com a cidade. Também tem um clube de fotografia, o Guaíba Foto Clube, e promove o Festival de Cinema Estudantil.