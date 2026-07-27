Carmen Miranda: passagens da estrela da música em Porto Alegre

Carmen Miranda era um grande nome da música brasileira em meados dos anos 1930. A cantora já atraía multidões por onde passava. Fazendo shows e cantando nas rádios, a "Rainha do Samba" esteve em Porto Alegre antes de brilhar em Hollywood e conquistar os Estados Unidos com seus balangandãs.

As visitas ocorreram em um período de grande efervescência cultural na cidade, antecedendo as comemorações do Centenário da Revolução Farroupilha. Em 23 de maio de 1935, Carmen Miranda chegou em um hidroavião da Panair. O desembarque foi concorridíssimo, já que os fãs queriam ver de perto a estrela que só conheciam por fotos, filmes e, claro, pela voz. Ela se apresentou à noite na Rádio Difusora. A artista estava em alta em função do filme Alô, Alô, Brasil!, um musical. Depois de um dia na cidade, seguiu viagem rumo a Buenos Aires.

Cantora com equipe da Rádio Difusora em 1935. Revista do Globo / Delfos/PUCRS

Em julho de 1935, Carmen Miranda estava de volta para ficar por pouco mais de uma semana. A cantora foi contratada para a inauguração da Rádio Farroupilha, apresentando-se com o cantor Mário Reis. Também fizeram shows no Cine Theatro Imperial, na Rua dos Andradas, em frente à Praça da Alfândega.

Em reportagem de 1941, a Revista do Globo relembrou as passagens. O jornalista Adil Silva, que ainda era estudante seis anos antes, contou que nem tudo correu de forma tranquila na agenda da artista. Durante sua temporada de espetáculos, a cobrança de ingressos em valor único gerou um forte descontentamento entre estudantes.

Revoltados com a falta do benefício da meia-entrada, Adil e outros jovens porto-alegrenses se reuniram em frente ao cinema. Um grupo ameaçava atirar frutas podres. Diante do tumulto, com policiamento na porta, Carmen saiu até a escadaria e anunciou a redução do preço do ingresso. A promessa transformou a iminente vaia em aplausos. Muita gente entrou, inclusive, sem pagar.

Em Porto Alegre, ela fez amizade com o pianista Paulo Coelho, conhecido como "O Gordo". Contava-se que, antes de uma transmissão ao vivo na Farroupilha, o pianista desapareceu pelos bares do Centro. Preocupada com o horário do programa, Carmen teria percorrido as ruas até encontrar o músico, um célebre boêmio. Após uma advertência firme à beira do balcão, ela o levou de volta para cumprir o compromisso no estúdio.