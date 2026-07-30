Bizarro espetáculo: o jejum de 25 dias que atraiu multidão no RS

Ler resumo

Um homem deitado em uma urna transparente atraiu multidão em Porto Alegre em 1947. A Revista do Globo, em grande reportagem, apresentou a façanha do faquir Urbano. Ele fez jejum de 25 dias e 25 noites.

Sem publicar o nome completo do faquir, o jornalista José Amádio contou que Urbano era um brasileiro esquelético, de 45 anos. Na capital gaúcha, pretendia ficar 20 dias sem comer, mas estendeu o prazo e bateu seu recorde pessoal. A prática de passar semanas sem ingerir alimentos era um fenômeno popular na época e costumava atrair público disposto a pagar ingresso para assistir.

Leia Mais Imperial: a história de luxuoso cinema de Porto Alegre

A urna lacrada foi colocada em uma "cabana" no Centro. Antes de entrar, o homem foi revistado por autoridades. O espaço foi chaveado para garantir que ele não recebesse comida secretamente.

Durante o confinamento, era vigiado constantemente pelo público e assistido diariamente pelo médico Moacyr Guterres Ribeiro. O profissional controlava a pressão arterial, a pulsação e a temperatura do homem. Cartazes com músicas macabras e um esqueleto decorativo ajudavam a criar um clima de mistério ao redor do barracão.

Nas ruas e nos cafés, moradores debatiam se o desafio era real ou uma farsa. Muitos desconfiavam de truques ou de injeções secretas. Para testemunhar o sacrifício, os visitantes pagavam um ingresso de Cr$ 3. Por coincidência, era o preço de um exemplar da Revista do Globo.

Leia Mais Lançado em 1935, a história do programa de rádio mais antigo do Brasil

O número parece exagerado, mas a reportagem citou que cerca de 80 mil pessoas passaram pelo local, sendo a maioria composta por mulheres. A bilheteria rendeu uma fortuna ao faquir. O texto apontou que era jejum absoluto, inclusive sem líquidos.

O encerramento do jejum ocorreu no Cine Theatro Coliseu, que ficou completamente lotado. Bombeiros carregaram o faquir dentro da urna até o local. Diante de autoridades, jornalistas e admiradores, ela foi aberta após 600 horas de isolamento.

Logo após a abertura, o homem recebeu injeções revigorantes e bebeu uma taça de champanhe. Na mesma noite, ele ainda proferiu uma palestra para o público.

Recorde

Após passar por Porto Alegre, o faquir continuou fazendo exibições no Brasil e no exterior. Ele ampliaria o tempo de resistência sem comer. Em 1955, os jornais do Rio de Janeiro noticiaram que Urbano completou 110 dias de jejum, superando o recorde de outro faquir, o gaúcho Silki.