Uma diversão que unia crianças e estudantes da UFRGS no Parque da Redenção

Nos anos 1960, os fins de tarde de verão e os domingos ganhavam um charme especial no Parque da Redenção, em Porto Alegre. Crianças e adultos se juntavam para uma diversão simples e encantadora: os miniveleiros no lago.
Em reportagem publicada em 1965, Zero Hora contou que o passatempo começou com um pequeno grupo de garotos. À beira do lago, formava-se um porto improvisado. Os meninos controlavam o que chamavam de "Ministério da Marinha da Redenção".
Embarcações de vários estilos ganhavam as águas calmas com nomes curiosos, como Super, Veloz e Alto Mar. Com o tempo, o movimento despertou a curiosidade de estudantes da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Muitos universitários aderiram ao lazer, sempre sob o olhar atento e a supervisão dos guris.
Em 1967, Zero Hora ofereceu um troféu em competição entre os apaixonados por nautimodelismo. No lago, ocorreram três regatas. A principal foi a da Classe-M, que teve como vencedor o barco Foca, de Joel Furtado.
Crianças e adultos ficavam encantados com as pequenas velas brancas ou coloridas desfilando nas águas do parque. As reportagens citaram apenas o lago como local das atividades, mas fotos do acervo de Zero Hora revelam o aproveitamento do bonito laguinho formado em volta da tradicional Fonte Luminosa, que fica no centro do Parque Farroupilha, o popular Parque da Redenção.