Um projeto para reaproximar Porto Alegre do seu porto

Lançado nesta quinta-feira no Cais Mauá, o projeto Minha Cidade Tem um Porto quer reaproximar Porto Alegre da área portuária. A maior parte da população, que felizmente voltou a conviver com o Guaíba nas áreas revitalizadas da orla, ainda desconhece as operações de cargas e a movimentação dos navios. A ação da Portos RS já é desenvolvida na cidade do Rio Grande.

Em parceria com o Sindicato da Indústria de Energias Renováveis do Rio Grande do Sul (Sindienergia-RS) e o governo do Estado, a empresa responsável pelo sistema hidroviário do Rio Grande do Sul quer mostrar à comunidade o que existe do lado de dentro dos muros dos portos e qual é o papel das hidrovias no desenvolvimento econômico e social.

Porto Alegre tem oito quilômetros de cais, divididos entre os cais Mauá, Navegantes e Marcílio Dias. A estrutura envolve 25 armazéns em uma área de 450 mil metros quadrados.

Desde 2005, o Cais Mauá deixou de receber cargas. A operação do porto público está concentrada no Cais Navegantes, localizado no trecho entre a região da Estação Rodoviária e a ponte do vão móvel do Guaíba.

Em um passeio técnico realizado no barco Cisne Branco, a equipe da Portos RS apresentou a estrutura portuária da cidade a convidados e jornalistas. Mesmo morando e trabalhando há muito tempo em Porto Alegre, foi uma experiência diferente para mim. É um lado da cidade que pouco vemos. Quem faz um passeio pelo rio renova o sonho de ver o Cais Mauá revitalizado.

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Antes das ferrovias, do aeroporto e das rodovias, cargas e passageiros chegavam à capital gaúcha pelas águas. De longe, nossos antepassados viam a cidade construída sobre a colina, com destaque para o prédio do Theatro São Pedro. No início do século 20, após a conclusão das torres, a Igreja das Dores também encantava os passageiros dos barcos.

A construção do Cais Mauá começou na década de 1910. Borges de Medeiros, presidente do Estado, inaugurou a obra em 1º de agosto de 1921. Os trabalhos de expansão continuaram ao longo das décadas. Os aterros no 4º Distrito permitiram as inaugurações do Cais Navegantes, em 1949, e do Cais Marcílio Dias, em 1956.

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O projeto Minha Cidade Tem um Porto terá uma série de ações para apresentar o complexo portuário, especialmente em parceria com as escolas. Porto Alegre já foi Porto do Viamão, Porto do Dorneles e Porto dos Casais. Vista do rio, a cidade começa no porto.

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