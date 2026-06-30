Olimpíada de operários, saúde e educação: história de 80 anos do Sesi

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O Serviço Social da Indústria (Sesi) faz parte da vida das famílias brasileiras há 80 anos. Oferece serviços de saúde e educação, além de atividades culturais e esportivas. Em cumprimento a decreto do presidente Eurico Gaspar Dutra, a Confederação Nacional da Indústria (CNI) criou o Sesi em 1º de julho de 1946 para promover o bem-estar social dos trabalhadores da indústria, dos transportes, das comunicações e da pesca.

O financiamento dos serviços passou a ser feito por meio de uma contribuição das empresas. Em Porto Alegre, em pouco tempo, uma série de ações já estava em andamento. As primeiras focaram cooperativas de consumo para os trabalhadores, investimentos em saúde e distribuição de agasalhos.

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Um convênio com o governo do Estado possibilitou a construção da Vila do Sesi, no bairro Passo d'Areia. O conjunto contava também com uma igreja (Santa Maria Goretti), um centro assistencial, um campo esportivo e um grupo escolar. Em 1947, o primeiro ambulatório médico foi aberto na Avenida Benjamin Constant.

As ações também logo se estenderam ao interior do Estado. Em 1947, por exemplo, o Sesi entregou 450 lampiões à Secretaria de Educação do Estado, permitindo aulas de alfabetização em áreas sem energia elétrica.

O Serviço Social da Indústria fazia um programa na Rádio Farroupilha em 1948.

A 1ª Olimpíada Operária, promovida pelo Sesi, reuniu trabalhadores das fábricas em Porto Alegre em 1949. Além de futebol, o programa incluiu ciclismo, atletismo, basquete e voleibol.

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Na década de 1950, foram abertos bibliotecas e cursos para alfabetização de jovens e adultos, entre outros programas educacionais, além da ampliação dos serviços médicos, odontológicos e assistenciais. A recreação contava com sessões de cinema itinerante nas vilas de Porto Alegre e arredores.

A prevenção de acidentes de trabalho ganhou atenção nos anos 1960, com a Cipa do Sesi, o Seminário Gaúcho de Prevenção de Acidentes e a participação no Congresso Nacional de Prevenção de Acidentes do Trabalho.

Nos anos 1970, os programas do Sesi passaram a se concentrar em três pilares: educação, saúde e lazer. O programa de financiamento de bens duráveis foi retomado nos anos 1980, ajudando os trabalhadores em um período de inflação elevadíssima, que corroía o poder de compra dos salários. As famílias ganharam naquela época a Farmácia do Sesi e a Sacola Econômica do Sesi.

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O Sesi continuou evoluindo ao longo das décadas. Em 2025, prestou serviços de saúde a 360 mil trabalhadores da indústria. A rede de educação somou 60 mil matrículas. As escolas são reconhecidas pela qualidade do ensino. Neste ano, duas novas unidades de Ensino Médio passaram a funcionar em Novo Hamburgo e Bento Gonçalves.