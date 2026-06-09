Leandro Staudt

Leandro Staudt

Desde o ano 2000 na Rádio Gaúcha, é apresentador do programa Gaúcha+. Sempre curioso sobre a vida no passado, o jornalista adora boas histórias. Na coluna em GZH traz curiosidades sobre fatos, lugares, empresas, produtos e pessoas.

Almanaque Gaúcho
Notícia

Por que Pedras Brancas virou Guaíba? A história da criação do município que completa cem anos

Livro de Alcy Cheuiche resgata a história de município do RS

Leandro Staudt

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS