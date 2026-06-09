Por que Pedras Brancas virou Guaíba? A história da criação do município que completa cem anos

O município de Guaíba comemora o centenário em outubro deste ano. Emancipado em 1926, o antigo distrito de Porto Alegre tem cerca de 95 mil moradores. A trajetória da cidade é contada no novo livro Guaíba e Sua História (Besouro Box), romance histórico de Alcy Cheuiche.

O escritor aborda a formação do gaúcho, relatando importantes momentos que contaram com a participação dos guaibenses. A formação geológica das Pedras Brancas, com cerca de 600 milhões de anos, foi palco da presença de indígenas, açorianos, africanos, alemães, italianos, poloneses, suíços, entre outras etnias. Em Guaíba, na casa de Gomes Jardim, foi articulada a Revolução Farroupilha.

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O livro está à venda no site da editora e em livrarias, além de ser doado a escolas públicas.

Emancipação

Entre os fatos relembrados, o autor resgata a história da emancipação na década de 1920. Os territórios do outro lado do Guaíba também pertenciam a Porto Alegre.

Em junho de 1925, jornais noticiaram debates a respeito de um anteprojeto do governo do Estado para desmembrar os nono, décimo e décimo primeiro distritos, que formariam um novo município. Pedras Brancas e Barra do Ribeiro disputavam a condição de sede municipal. Mariana Pimentel e Sertão de Santana também participavam do movimento emancipacionista.

O doutor Gastão Leão, jovem médico porto-alegrense recém-radicado em Pedras Brancas, assumiu a liderança de um grupo que conseguiu audiência com o intendente de Porto Alegre, José Montaury. Eles obtiveram a promessa de apoio para conquistar a sede do futuro município.

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Em meio ao embate entre lideranças da região, em 20 de setembro de 1926, Pedras Brancas venceu um plebiscito. A localidade tornou-se sede, mas não deu nome ao novo município. Uma comissão de Barra do Ribeiro visitou o presidente do Estado, Borges de Medeiros, e o convenceu a adotar o nome Guahyba (posteriormente Guaíba). A mudança foi uma forma de compensar a decepção dos barrenses.

Em 14 de outubro de 1926, por meio do Decreto nº 3.697, Borges de Medeiros criou o município de Guahyba, formado por três distritos de Porto Alegre. João Pompílio de Almeida Filho foi nomeado intendente provisório. A Intendência Municipal funcionou temporariamente na sede do Centro Republicano Carlos Barbosa.

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O primeiro intendente foi eleito ainda em 1926. Inácio Pereira de Quadros recebeu 803 votos.