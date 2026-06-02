O diploma que era imprescindível para conseguir emprego no passado

O curso de datilografia era imprescindível para conquistar emprego antes da ascensão dos computadores. O candidato precisava dominar as teclas de uma máquina de escrever. Se datilografasse rápido e sem erros, ganhava pontos diante dos concorrentes.

Em classificados de jornais, empresas colocavam o curso como pré-requisito para vagas, principalmente em funções administrativas e comerciais. As repartições públicas também exigiam o diploma para o ingresso de novos servidores.

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Os cursos perderam alunos ao longo da década de 1990, quando os computadores ganharam espaço nos escritórios e o pré-requisito para os empregos passou a ser o curso de informática. O Almanaque Gaúcho publica fotos de turmas de datilografia da década de 1940. Publicadas pela Revista do Globo, as imagens revelam como esses diplomas eram importantes na época.

Turma do curso da Escola Royal, em Porto Alegre, em 1942. Reprodução / Revista do Globo

Quem fez o curso não esquece as técnicas ensinadas para datilografar sem olhar para a máquina de escrever. Os alunos praticavam exaustivamente exercícios de repetição para memorizar a posição das letras. Também é impossível não lembrar do som frenético provocado pelo movimento dos dedos nas pesadas teclas.

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